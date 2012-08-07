Отключение света в Крыму не связано с аномально жаркой погодой в Краснодарском крае, причиной отключения стала сработавшая автоматика. Об этом написал в соцсети губернатор края Вениамин Кондратьев. - передает Керчь.ФМ
Министерство энергетики России начало расследование причин аварии, оставившей накануне Крым без электричества, получаемого по энергомосту через Керченский пролив. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
Напмним, полуостров 28 июля остался без электричества примерно в 14.00. Без электроэнергии сейчас остаются крупнейшие города Крымского полуострова – Симферополь, Ялта, Феодосия, Севастополь, Керчь и другие. Важнейшие объекты инфраструктуры перешли на резервные источники энергоснабжения.
Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее сообщил журналистам, что аварийная автоматика отключила четыре ветки энергомоста в Крым.
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