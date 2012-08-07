Отключение света в Крыму не связано с аномально жаркой погодой в Краснодарском крае, причиной отключения стала сработавшая автоматика. Об этом написал в соцсети губернатор края Вениамин Кондратьев. - передает Керчь.ФМ

«Важное уточнение по блэкауту в Крыму. СМИ со ссылкой на Минэнерго РФ написали, что причина - жара на Кубани. Это не так. Настоящая причина отключения - сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС, подстанция «Центральная». Это же отключение оставило без света и несколько районов Краснодарского края. Наши энергетики восстановили подачу электроэнергии как в Краснодарском крае, так и в Крыму - через энергомост», - написал он.

Министерство энергетики России начало расследование причин аварии, оставившей накануне Крым без электричества, получаемого по энергомосту через Керченский пролив. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

«Начато расследование причин аварии, по результатам которого будут разработаны организационные и технические мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения подобных ситуаций», – говорится в сообщении.

Напмним, полуостров 28 июля остался без электричества примерно в 14.00. Без электроэнергии сейчас остаются крупнейшие города Крымского полуострова – Симферополь, Ялта, Феодосия, Севастополь, Керчь и другие. Важнейшие объекты инфраструктуры перешли на резервные источники энергоснабжения.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее сообщил журналистам, что аварийная автоматика отключила четыре ветки энергомоста в Крым.