Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Краснодарского края и Крыма 28 июля. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

«Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) создала комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Краснодарского края и Республики Крым… Комиссия Ростехнадзора приступила к расследованию причин аварии, результаты ее работы будут опубликованы», — говорится в сообщении.

Напомним, полуостров 28 июля остался без электричества примерно в 14.00. Без электроэнергии сейчас остаются крупнейшие города Крымского полуострова – Симферополь, Ялта, Феодосия, Севастополь, Керчь и другие. Важнейшие объекты инфраструктуры перешли на резервные источники энергоснабжения.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее сообщил журналистам, что аварийная автоматика отключила четыре ветки энергомоста в Крым. Отключение света в Крыму связали с аномально жаркой погодой в Краснодарском крае. Однако, губернатор Краснодарского края заявил, что свет в Крыму пропал не из-за жары