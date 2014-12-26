Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Феодосию, сообщает корреспондент Крыминформа. Здесь он проведёт совещание о перспективах развития промышленности в Крыму на площадке судостроительного завода «Море», - передаёт Керчь.ФМ

Визит Медведева на феодосийском заводе начнётся с осмотра производственного цеха. После этого пройдёт совещание. По его завершении состоятся двусторонние встречи премьер-министра с главами Республики Крым и Севастополя.

В совещании примут участие вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович, а также полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. С крымской стороны – глава республики Сергей Аксёнов, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и представители министерств, ведомств и профильных предприятий.