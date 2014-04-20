В Керчи с 3 на 4 августа на улице Еременко заасфальтировали часть дорожного полотна. Дорогу покрыли одним слоем асфальта. Движение транспорта по новому участку не ограничили, - передает Керчь.ФМ

Кроме, этого рабочие днём продолжают работать. Хотя ранее обещали все работы проводить в ночное время. Дорожники оградили лентой дорогу около тротуара, чтобы керчане не парковали свои автомобили.

Также, сняли еще часть старого асфальта на Карла Маркса.

Отметим, что обещанный ремонт Шлагбаумской площади до сих пор не начали.