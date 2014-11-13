В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на некоторые страховые компании в городе. Как рассказали люди, в Керчи – проблемы с наличием бланков для заполнения страхового полиса. Кроме того, в одной из страховых компаний за доставку бланка из Краснодарского края берут 1000 рублей.

«Я объездил некоторые страховые города, в одной зависла программа, в другой нет бланков, а в третьей – мне за страховку "Жигули" насчитали почти 5 тыс рублей. Когда я спросил, почему так дорого, мне сообщили, что у них проблемы с бланками и поэтому в эту сумму включена стоимость доставки бланка для меня из Краснодарского края», - рассказал водитель.

Редакция Керчь.ФМ обратилась за комментарием в некоторые страховые компании города. Оказалось, что в некоторых офисах действительно есть проблемы с бланками и поэтому керчанам предлагают оформить электронную страховку, чтобы не выдавать бланки. В других же компаниях, по словам их работников, бланки для оформления полиса есть с запасом.

Напомним, в Керчи не страхуют грузовые автомобили

Фото: интернет