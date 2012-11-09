Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев принял участие в заседании совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым. Повестка дня включала вопрос о рассмотрении инвестиционного проекта Жилой комплекс «Чкалова парк», реализация которого планируется на территории Керчи.
Об этом Мельгазиев написал на своей странице в соцсети, - передает Керчь.ФМ
В результате, по его словам, данный проект поддержало большинство голосов.
Напомним, в Комсомольском парке Керчи из-за строительства многоэтажек оградят почти 80 соток земли. Там планируют построить 2 многоэтажных дома. Керчане собирали подписи под заявлением против застройки парков в Керчи. На Верхнем Солнечном в Керчи построят 17-этажный дом
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