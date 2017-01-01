Габариты судоходного пролёта Крымского моста учитывают не только параметры проходящих по Керченскому проливу судов, но и прогноз развития судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе минтранса РФ, - передает Керчь.ФМ

«Параметры подмостового габарита рассчитаны на основании тщательно проведенного анализа сведений о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне. Компетентные специалисты максимально учли все морские суда, осуществляющих плавание в течении последних лет на судоходных путях Керченского пролива. В осуществляющемся проекте также учтены прогнозные параметры развития судоходства в Азово-Черноморском бассейне», – говорится в сообщении.

Напомним, на время сбора судоходной арки на Керченский мост движение через канал перекроют на три дня. Арочные пролеты Керченского моста планируют установить до осенних штормов. В Керчь привезли первую плавопору для перевозки арок Керченского моста. В Минтрансе РФ заявили, что монтаж арок Керченского моста не окажет влияния на транзит судов