В Керчи сотрудники отдела по контролю за благоустройством управления муниципального контроля провели инспектирование ул. Орджоникидзе. В результате специалисты выявили заправку автомобильных кондиционеров в месте, не установленном для этих целей, а именно в районе остановки «Телецентр».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

По факту данного административного правонарушения комиссия составила протокол на индивидуального предпринимателя.

Также выявлен факт нарушения п. 7.1.32 Правил благоустройства «На территории города Керчи физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам запрещено размещать рекламные и информационные щиты, штендеры и другие средства наружной рекламы без согласования с органами местного самоуправления».

По факту данного административного правонарушения составили протокол по ст. 3.11 и передали его в административную комиссию.

Фото: пресс-служба