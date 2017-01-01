В Керчи 9 августа перекрыли дорогу на смотровые площадки моста, в районе Цементной Слободки. На 11.30 часов на дороге, к смотровой площадке стоят сотрудники ГИБДД, которые не пропускают транспорт, - передает Керчь.ФМ
Желающих взглянуть на строительство моста разворачивают в обратном направлении.
Напомним, дорогу перекрыли до конца лета. В связи с работами по разминированию территории будущих автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Капитан порта Керчь запретил проход судов в районе Керченского моста 9 августа. Также отметим, что в домах, которые снесут для строительства автоподходов к Керченскому мосту, еще живут люди