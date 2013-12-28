Попытки провести в Крыму гей-парады противоречат нашим традиционным ценностям и никогда не найдут поддержки на полуострове. Об этом корреспонденту КИА сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, - передает Керчь.ФМ

«Попытки провести в Крыму гей-парады противоречат нашим традиционным ценностям. Это искусственно созданная политическая акция по дискредитации крымчан, чтобы поднять информационную волну на международных площадках и заявлять на них о дискриминации всевозможных меньшинств на полуострове. Нашей духовностью и мировоззрением такие тенденции (гей парады — ред.) не воспринимаются. Причём жителями Крыма в первую очередь, а не органами власти. В случае чего будет создана консолидированная позиция всех конфессий в своём природном возмущении таким движениям», — отметил Бальбек.

Напомним, уведомления о проведении мероприятий в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России (гей-парады, пикетирования, митинги и т.д., организатор — Алексеев Н.А.) подали в администрации Керчи, Феодосии, Армянска, Красноперекопска, Джанкоя, Симферополя, однако власти этих городов высказались против подобных акций.

Кроме этого, крымский депутат предложил рядом с гей-парадом пустить парад ВДВ