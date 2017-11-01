Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница №3» объявило аукцион на заключение контракта на средства автотранспортные специального назначения прочие (автомобиль), не включенные в другие группировки на сумму 1 000 000 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ.

Поставляемый товар должен быть новым товаром, год выпуска не ранее 2017г, Страна производитель – Россия.

Также указывается, что стекла авто должны быть бронированными, для безопасности пассажиров

Машину должны поставить в больницу в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта.

Авто должно обладать следующими характеристиками, с которыми вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, Керченская больница №3 планирует купить аппарат УЗИ почти за 3,5 млн руб