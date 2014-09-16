Строители отчитались о завершении монтажа одного из четырех морских пролетов автодорожной части Крымского моста. «Нить» металлоконструкций длиной более километра расположена на одной высоте – около 4 метров над уровнем воды. Всего над акваторией будет более 6 км из 19 км трассы. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

«Монтаж осуществлялся с помощью самоходных модульных тележек, после чего пролетное строение сдвигалось в поперечном отношении в проектное положение. Перемещение пролетного строения в проектное положение – процесс очень неспешный. Средняя скорость надвижки пролета – один метр за 8-10 минут. Когда мы только начинали, на перемещение первого пролетного строения у нас ушло порядка двух суток. Последнее пролетное строение нам удалось надвинуть в проектное положение за несколько часов», – рассказал руководитель проекта участка строительства Крымского моста Александр Минеев.

Между косой и островом на 21 морской опоре установили 44 пролетных строения – по 22 для каждого направления проезжей части (в сторону Крыма и Кубани). Конструкции, каждая весом более 150 тонн, собирались из заводских блоков на суше на стенде. Далее на многоколесных самоходных модулях их перевозили на первый рабочий мост, где оборудованы специальные выкаточные пути. По этим путям строения перемещали на опорные части и устанавливали в проектное положение. Это установка пролетов методом поперечной надвижки.

Одновременно на стройке продолжаются работы по сооружению опор и пролетов по всей трассе Крымского моста. К середине ноября сформировано более 430 опор из 595, собрано свыше 115 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений из более 260 тысяч тонн. На морских участках между островом Тузла и керченским берегом продолжается сооружение пролетов методом продольной надвижки. На готовых пролетах уложен нижний слой асфальта: более 7 км по направлению к Керчи и 2,5 км по направлению к Тамани. Верхний слой асфальта: почти 2 км по направлению к Керчи и около 1,5 км – к Тамани.

В течение месяца на объекте с учетом вахтового метода работает 10 тысяч строителей и 1,5 тысячи инженерно-технических работников. Строительство ведут более 30 мостоотрядов, основная кооперация стройки – почти 220 предприятий со всей России.

Напомним, мост в Крым предлагают назвать – «Российский», «Мост Свободы» и «Мост Надежды». Голосование по выбору названия для моста в Крым стартовало в прошлый четверг. Только за первые сутки в опросе приняли участие 55 тыс человек.