Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту существенно не отразится на стоимости доставки грузов фурами на полуостров. Об этом Крыминформу на «круглом столе» о перспективах грузоперевозок после запуска Крымского моста сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, - передает Керчь.ФМ.

«На сегодняшний момент цена (перевозок) сформирована, – сказал Цуркин. – С введением транспортного перехода (через Керченский пролив) эта стоимость останется практически неизменной».

Он отметил, что автомобильным транспортом в Крым сейчас доставляется около 80% грузов. При этом автомобильные перевозки остаются относительно дорогим видом доставки товаров. Кроме того, сложилась ситуация, при которой стоимость доставки в Крым товаров фурами в разы превышает цену перевозок в обратном направлении.

«Например, средняя стоимость доставки грузов фурой из Москвы в Симферополь составляет 150 тысяч рублей. А из Крыма в Москву такой же фурой – 50 тысяч рублей. Товаров для большого количества машин, которые попадают в Крым, очень мало, и поэтому многие из них уходят пустые, обратные загрузки сводятся к тому, чтобы отбить стоимость паромной переправы», – отметил Цуркин.

По его мнению, стоимость доставки грузов автотранспортом в Крым может подешеветь после запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив. Автоперевозчикам придётся снижать стоимость доставки грузов, чтобы конкурировать с железнодорожным транспортом.

Напомним, мост в Крым предлагают назвать – «Российский», «Мост Свободы» и «Мост Надежды». Голосование по выбору названия для моста в Крым стартовало в прошлый четверг. Только за первые сутки в опросе приняли участие 55 тыс человек.