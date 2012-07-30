Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту существенно не отразится на стоимости доставки грузов фурами на полуостров. Об этом Крыминформу на «круглом столе» о перспективах грузоперевозок после запуска Крымского моста сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, - передает Керчь.ФМ.
Он отметил, что автомобильным транспортом в Крым сейчас доставляется около 80% грузов. При этом автомобильные перевозки остаются относительно дорогим видом доставки товаров. Кроме того, сложилась ситуация, при которой стоимость доставки в Крым товаров фурами в разы превышает цену перевозок в обратном направлении.
По его мнению, стоимость доставки грузов автотранспортом в Крым может подешеветь после запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив. Автоперевозчикам придётся снижать стоимость доставки грузов, чтобы конкурировать с железнодорожным транспортом.
Напомним, мост в Крым предлагают назвать – «Российский», «Мост Свободы» и «Мост Надежды». Голосование по выбору названия для моста в Крым стартовало в прошлый четверг. Только за первые сутки в опросе приняли участие 55 тыс человек.
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