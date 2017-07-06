В Керчи с 1 по 30 июля сотрудники ГИБДД проводят профилактическую операцию под условным названием «Автобус». Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

В период проведения профилактических мероприятий сотрудники дорожной полиции осуществляют открытый и скрытый контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажироперевозки.

Особое внимание инспекторов обращено на соблюдение водителями автобусов требований безопасности при осуществлении пассажироперевозок как городского, так и междугороднего направлений, соблюдению Правил дорожного движения.

С начала 2017 года на территории Керчи зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием транспортных средств осуществляющих перевозку пассажиров. В результате ДТП травмировано 3 человека.

Госавтоинспекция призывает перевозчиков к высокой степени ответственности при оказании услуг населению.