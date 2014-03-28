В редакцию Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница с жалобой на водоканал. За неделю на Генерала Петрова рабочие водоканала ликвидировали два порыва, которые находились в 50 метрах друг от друга. Как всегда, работники убрали плитку, вырыли яму и просто засыпали ее землей.

«Порывы на нашей улице водовода случаются часто. Как привычно медленно и степенно работает аварийная бригада я зафиксировала на фото. На этих фото прослеживается ликвидация двух порывов, время между ними - неделя. Разве нужны тут комментарии?

Первый «захороненный» порыв ликвидировали в течении дня: сняли недавно положенную новую плитку, не забыли во время ликвидации пообедать сходить и съездить. Оставили после себя и своей работы бугорок «могилы» порыва, плитку куда-то убрали (я не уследила)

Сейчас постепенно идет работа по устранению очередного порыва, который находится на расстоянии 50 метров от предыдущего.

Воду, конечно же, отключили, а как иначе, мы все жители должны вместе с аварийщиками участвовать в устранении порывов):

На ул. Генерала Петрова таких «могилок» много и все они - источник дыр и ям по дороге. Как заставить горводоканал заняться улучшением внутренней организацией производства, я не знаю, но надеюсь, что вместе с вами мы их проймем!», - написали керчане